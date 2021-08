Minas: veja quantas pessoas foram vacinadas contra a COVID na sua cidade

Minas registrou 11 mortes e mais 1.113 novos casos de COVID-19, no período de 24 horas (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Os números mostram o avanço da imunização contra o coronavírus em Minas Gerais: 68,59% das pessoas adultas foram vacinadas com a primeira dose no estado.A informação é da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), que atualizou o boletim epidemiológico nesta segunda-feira (16/8).

Na semana passada, eram 64,56%. Segundo a pasta, em sete dias, o número de pessoas que recebeu a primeira dose saltou de 10.582.705 para 11.242.739.

Até o momento, 4.456.977 de pessoas com mais de 18 anos já receberam as duas doses e 466.738 receberam dose única, caso do imunizante da Janssen. Isso significa que, no total, 30,4 % dos mineiros estão completamente imunizados.

Algumas cidades mineiras que mais vacinaram:

Belo Horizonte: 1.450.022

Uberlândia: 373.032

Juiz de Fora: 355.491

Contagem: 323.980

Montes Claros: 220.150

Betim: 208.433

Uberaba: 193.362

Governador Valadares: 152.172

Ipatinga: 134.195

Divinópolis: 127.429

Sete Lagoas: 121.420

Santa Luzia: 103.355

Os números correspondem à primeira dose da vacina.

De acordo com o governo de Minas, todos os mineiros acima de 18 anos devem receber a primeira dose da vacina contra a COVID-19 até setembro deste ano.

Confira o cronograma de vacinação do governo de Minas por idade

40 a 54 anos – julho

25 a 39 anos – agosto

18 a 24 anos – setembro

Minas registrou 11 mortes e mais 1.113 novos casos de COVID-19, no período de 24 horas. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado na manhã desta segunda-feira (16/8).





Desde o início da pandemia, em março de 2020, o Estado já acumulou 2.022.676 ocorrências de contaminações, e 51.970 mortes pelo vírus. (Com Gabriela Leão Lima)