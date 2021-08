Para não perder merenda, prefeitura de Betim distribui sopa aos alunos

Diante da iminência da perda decomo frutas, verduras e carnes - destinados àde 10 escolas municipais de, a prefeitura decidiu usá-los para preparar, que serão distribuídas nesta sexta (13/8) aos alunos matriculados. Isso ocorre porque as unidades fecharam as portas após greve sanitária dos profissionais da Educação.

“Foram encaminhados para todas as escolas municipais os alimentos necessários para contemplar os alunos do 7º, 8º e 9º ano que retornariam, nesta semana, ao ensino presencial. Mas, ao anunciarem greve , algumas escolas impediram o retorno dos estudantes e, consequentemente, impossibilitaram o consumo desses alimentos" afirma o procurador-geral do município, Bruno Cypriano.

"Muitos dos itens são perecíveis e vencerão no fim de semana”, complementou. De um total de 69 escolas do Ensino Fundamental, 10 suspenderam as atividades por causa do movimento dos