Fisioterapia ao ar livre renova forças de internados por COVID em Betim

Em Betim, pacientes fazem fisioterapia no terraço de hospital: momento é de exercícios leves, mas também de interação (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

O número de dias internados varia, mas em comum a todos os pacientes em tratamento no Centro de Cuidados Intensivos para a(Cecovid), em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), está o medo de não voltar para casa. Uma ação, no entanto, tem conseguido trazer esperança de dias melhores a essas pessoas em recuperação. Diariamente, a equipe de fisioterapia da unidade promove atividades ao, no terraço do, sob a luz do sol.