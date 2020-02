Greve em Betim: professores denunciam ausências de diálogo e reajustes salariais

Professores estão paralisados desde quinta-feira (6) em Betim, na Grande BH (foto: Divulgação/Sind-UTE Betim)

O caos vivido pela educação em Minas Gerais – marcado, principalmente, pelos problemas enfrentados pelos pais para matricular seus filhos na rede estadual – também se estende a Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Professores estão de greve na cidade desde quinta-feira (6) e cobram reajustes para a categoria, inclusive para as agentes de serviço escolar. Enquanto isso, a prefeitura informa que já deu aumento de 5% para todas as categorias da cidade.





“Ganhamos salários mais baixos que profissionais de cidades menores da Região Metropolitana de Belo Horizonte, como Mário Campos, Esmeraldas e Igarapé. O alfabetizador ganha R$ 1.378,51 em Betim, mas o piso nacional é de R$ 2.816,24”, afirma Luiz Fernando Oliveira.





Quanto aos agentes de serviço escolar, o sindicato informa que esses profissionais ganham menos que o salário-mínimo vigente: R$ 741,78 contra R$ 1.045, uma diferença superior a R$ 300.





Outra cobrança diz respeito ao que o sindicato chama de falta de diálogo da prefeitura, que ainda não sentou com a categoria para discutir as demandas ainda não atendidas.





Dois documentos assinados pelo prefeito Vittorio Medioli (PHS), um ainda em campanha (2016) e outro em 2017, garantiam o compromisso do Executivo municipal com a educação, mas, conforme o Sind-UTE, várias questões não foram atendidas até aqui.





Há uma assembleia marcada pelo sindicato para esta quarta-feira (12), às 9h, no salão da Paróquia São Francisco de Assis, no Bairro Angola, em Betim. Na ocasião, os professores vão discutir a continuidade da paralisação.





Segundo o Sind-UTE, entre 70% e 80% dos servidores da educação aderiram à greve.





Outro lado





Em nota, Secretaria Municipal de Educação de Betim informou que “nenhum servidor do município de Betim recebe menos que o salário-mínimo nacional”





A prefeitura também informou que anunciou um aumento de “5% nos vencimentos de todas as categorias, incluindo aposentados e pensionistas” no início de fevereiro.





Quanto ao salário dos servidores da educação infantil, que segundo o Sind-UTE está abaixo do piso nacional, a prefeitura ressaltou que garantiu aumento salarial gradativo a esses professores. Com isso, conforme a nota do Executivo municipal, os vencimentos atingiriam o nível solicitado pela categoria ainda neste ano.





A administração municipal informou, ainda, que “reafirma sua disposição em manter o diálogo constante com os professores”, a partir de uma reunião semanal que compreende uma “agenda de negociação e planejamento junto aos técnicos e gestores da Secretaria de Educação”.

A prefeitura não informou qual o contingente de professores que aderiram à paralisação.