Morte de jovem recém-formado e evangélico devoto comove Uberaba

Há cerca de 15 dias, Phellype Maciel se formou em direito pela Universidade de Uberaba (Uniube) (foto: Facebook/Divulgação) morte de um jovem recém-formado em direito e evangélico devoto, de 22 anos, comove a cidade de Uberaba - principalmente a comunidade evangélica da cidade. Phellype Maciel Borges Pires faleceu após se envolver em um acidente de trânsito no município do Triângulo Mineiro, na noite dessa quarta-feira (11/8). de um jovemem direito edevoto, de 22 anos, comove a cidade de Uberaba - principalmente a comunidade evangélica da cidade.faleceu após se envolver em um acidente de trânsito no município do Triângulo Mineiro, na noite dessa quarta-feira (11/8). As redes sociais foram tomadas por mensagens de condolências e tristeza. O jovem frequentava a Igreja Evangélica Quadrangular (IEQ), sede Uberaba, e se preparava para fazer as provas da OAB com o objetivo de prestar concurso para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), informam parentes e amigos. Tragédia

caminhão, no início da noite dessa quarta-feira (11/8), em uma rotatória na rua Adail Gomes Ferreira, Bairro Vila São Cristóvão. Phellype morreu depois que caiu da motocicleta Honda Titan CG 160, embaixo da roda de um, no início da noite dessa quarta-feira (11/8), em uma rotatória na rua Adail Gomes Ferreira, Bairro Vila São Cristóvão. Segundo relato do motorista do caminhão à PM, o jovem perdeu o controle de sua direção após tentar ultrapassar o veículo pesado. Ambos estavam em baixa velocidade, mas o acidente foi rápido e, por isso, o caminhoneiro alega não ter tido tempo de frear. Depoimento semelhante foi colhido pelos militares de uma testemunha que estava atrás dos dois veículos envolvidos na tragédia. A pessoa disse que ,no momento em que os dois veículos entravam na rotatória da Rua Adail Gomes Ferreira, o guidão da moto encostou no pneu dianteiro do caminhão, o que fez com que ele perdesse o controle e caísse embaixo das rodas.

Tristeza

Por meio das redes sociais, dezenas de amigos e familiares de Phellype Maciel postaram mensagens de despedida e de espanto pela repentina morte do jovem advogado.

"Um bom filho, recém-formado, tão carinhoso com a mãe e todos que o conheciam, a viagem que você faria hoje Deus mudou a trajetória, te levando para junto dele, descanse em paz", escreveu uma conhecida da família.

“Descanse em paz meu amigo, Phellype Maciel. Agora você está nos braços do Pai. Inacreditável sua partida”; “Ontem (quarta-feira, 11/8) à noite acabou da maneira mais triste possível, nunca sabemos como será nosso próximo dia, por isso devemos estar o mais próximo de Deus possível” e “Sem palavras para expressar essa enorme perda. Phellype Maciel era um garoto do bem e iluminado, com um sorriso e um carisma ímpar" foram outras mensagens.

"Meu amigo de todas as horas, meu irmão em Cristo, sentirei saudades eternas. Não tenho nem palavras para descrever o menino incrível que você era, tão bom, especial e cheio do amor de Deus". Mensagem após a morte de Phellype Maciel



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que uma equipe da perícia criminal esteve no local do acidente para os primeiros levantamentos e que não houve conduzidos à delegacia. No entanto, foi instaurado um procedimento investigativo para apurar as circunstâncias do acidente.