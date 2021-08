Professor é preso em Carmo de Minas por suspeita de pedofilia

Professor foi detido na zona rural de Carmo de Minas (foto: CMCM.MG.Gov.br)

Um professor de 35 anos, foi preso pela Polícia Civil de Itajubá, acusado de pedofilia. Os crimes ocorreram em Carmo de Minas, no Sul de Minas Gerais, em 2015. O educador foi preso em flagrante, na escola onde trabalha, na zona rural da cidade.

As investigações tiveram início em junho deste ano, quando a mãe de uma das vítimas, hoje com 15 anos, procurou a delegacia contando que o filho havia sido molestado sexualmente em 2015.

Segundo a mulher, o filho apresentava comportamento estranho e se mostrava cada vez mais retraído. Depois de várias conversas, o adolescente relatou os abusos ocorridos na escola anos atrás.

Por meio de levantamentos, os policiais identificaram outras cinco vítimas, com idades entre 9 e 11 anos à época dos delitos. As investigações mostraram que o suspeito abordava as crianças no banheiro e as tocava em partes íntimas.

Os policiais descobriram que além de professor, o suspeito também já exerceu o cargo de conselheiro tutelar em Carmo de Minas. Ele está detido na delegacia de Itajubá, onde permanecerá, até que as investigações sejam concluídas e depois deverá ser encaminhado para o sistema prisional.