Homem é preso em flagrante suspeito de pedofilia em Santa Rita de Caldas

Polícia encontrou imagens de pedofilia no celular do suspeito preso (foto: Polícia Civil/divulgação )

Umfoiemsuspeito deem Santa Rita de Caldas, no Sul de Minas. A Polícia Civil recebeu ade que o suspeito estaria marcado encontros com menores de idade. Ele foi preso nessa terça-feira (2/3), quando iria se encontrar com uma adolescente de 14 anos.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar após uma denúncia anônima. “A polícia recebeu informações de que o homem estaria marcando encontros com menores de idade com finalidades sexuais”, explica.

O homem de 51 anos foi preso no momento em que iria se encontrar com uma adolescente de 14 anos. “Segundo foi apurado, o suspeito já teria feito mais de uma dezena de vítimas na cidade. No celular dele, a perícia da Polícia Civil encontrou imagens e vídeos com conteúdo pornográfico, envolvendo crianças e adolescentes”, afirma.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional. “Ele foi preso em flagrante pelos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo pegar pena de até 10 anos de prisão”, ressalta.