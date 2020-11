Estudante é investigado por suspeita de pedofilia em Montes Claros

Celular de suspeito foi apreendido pela Policia Civil (foto: Policia Civil/divulgação)

Um estudante de direito, de 24 anos, está sendo investigado pela suspeita deemno Norte de Minas. A vítima seria um adolescente, de 15 anos. O suspeito teria enviado fotos pornográficas para o adolescente.



De acordo com o delegado regional de Montes Claros, Herivelton Ruas Santana, em julho passado, um militar, que é pai do adolescente, ao observar o celular do filho de 15 anos, percebeu que o adolescente tinha apagado mensagens recebidas de um estranho. Por meio de um aplicativo instalado no aparelho, o militar conseguiu “recuperar” as mensagens.



Ainda de acordo com Santana, foi constatado que nas mensagens apareciam fotos de um homem nu. O caso foi denunciado à Polícia Civil, que identificou ode direito de uma faculdade particular da cidade como o homem que aparecia nas fotos e que enviou as mensagens.

O policial disse que após cumprir mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, o acadêmico de direito foi ouvido no inquérito.

Segundo Herivelton Santana, ele confessou ser o autor das mensagens enviadas para o adolescente, com quem o suspeito teria sido marcado um encontro que não chegou a acontecer porque foi impedido pelo pai do garoto.

Ainda segundo o delegado, após o fim das investigações, o estudante deverá ser indiciado com base no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que prevê pena de um a quatro anos de reclusão para quem adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.