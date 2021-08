Suspeito de recrutar mulheres e adolescentes para o tráfico é preso pela PM

Local onde os policiais prenderam três traficantes e apreenderam as drogas (foto: Google maps)

Um jovem de 19 anos foi preso nesta quarta-feira (11/8) comque estariam sendo preparadas para o tráfico . O rapaz é apontado pela Polícia Militar como o responsável por distribuir entorpecentes em bairros de, na Grande BH, e, inclusive,mulheres e adolescentes para o trabalho ilegal.

Ele foi flagrado no fim da manhã de hoje com outras duas pessoas em uma residência no Bairro Viena, em Neves. Policiais militares receberam uma denúncia anônima segundo a qual uma grande quantidade de drogas estava sendo preparada no local.

“Partimos para o local e, depois de uma observação da área, percebemos que o fundo da casa dava para uma mata. Foi por onde fizemos a aproximação. Quanto mais perto da residência, mais forte era o cheiro de”, relata o sargento Washington Soares.

Assim que se aproximaram da porta, os agentes avistaram uma mulher que, por sua vez, começou a fugir assim que viu a presença dos militares. Ela tentou escapar por um beco, mas foi capturada.

Enquanto isso, sempre conforme a PM, o jovem de 19 anos e um homem de 40 anos preparavam drogas em cima da mesa da cozinha. Além da droga já fracionada, foram encontradas drogas em sacos de linhagem.

Foram apreendidos:



600 pedras de crack

973 pinos de cocaína

uma barra de cocaína

sete barras de maconha

22 buchas de maconha

duas pedras brutas de crack

três balanças de precisão

além de vasto material para dolagem

Os três foram conduzidos para a 10ª Delegacia Seccional, em Ribeirão das Neves, junto com as drogas.