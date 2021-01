Disputa por posto no tráfico leva a execução em Ribeirão das Neves

Bruno Aquino foi assassinado em Ribeirão das Neves, na Grande BH (foto: Reprodução/Google)

As policias civil e militar estão à procura de um traficante conhecido por Val Roque, que atua na região de Ribeirão das Neves, apontado como mandante do assassinato de Bruno de Assis Aquino, de 30 anos, que foi arrancado de casa e executado em frente ao número 44 da Avenida D, no Bairro Belvedere, em Ribeirão das Neves. O crime é dos mais violentos já registrados na região.

Segundo relato da Polícia Militar, a vítima estava em sua casa, com sua companheira, uma menor de idade, quando esta foi invadida por dois homens, que primeiro espancaram Bruno.





Em seguida ele foi arrastado para fora de casa e colocado num Ônix de cor preta. Os raptores o levaram até a Avenida D, onde fizeram com que Bruno descesse e em seguida deram 13 tiros na vítima, atingida na cabeça e no tórax. Fugiram em seguida, em alta velocidade.





Segundo testemunhas, que pediram para não serem identificadas, Bruno era integrante de uma quadrilha de traficantes que age no bairro e estaria galgando um posto de chefia, o que não era aceito por muitos. Por isso teria sido executado. O caso foi encerrado na Delegacia de Ribeirão das Neves.