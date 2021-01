Jovem morre baleado em Planura; suspeita é de crime passional

Antônio Sousa Júnior, de 22 anos, foi baleado na cabeça (foto: Divulgação/Redes Sociais)

A Polícia Civil (PC) investiga o homicídio de um jovem, de 22 anos, ocorrido no bairro Jardim Orlando Peres, em Planura, no Triângulo Mineiro. Segundo informações da PM, o suspeito do homicídio, que está foragido, é o ex-namorado, de 18, da namorada da vítima, de 17. A suspeita é de que o crime tenha sido passional.





Ainda conforme a PM, outro jovem, de 23, amigo da vítima, foi baleado de raspão no olho direito e não corre risco de morte. Diante disso, o foragido, além de homicídio, também é suspeito de tentativa de homicídio.

Conforme relado da namorada da vítima, que estava presente no momento do crime, ela nunca tinha ouvido falar de ameaças de seu ex-namorado ao atual. Por outro lado, ela acredita que a motivação do crime foi passional.

Segundo testemunhas, a vítima de 23 anos estava conversando com o casal quando o autor chegou com um revólver, disparando à queima-roupa, fugindo em seguida em uma bicicleta.