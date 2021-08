Após impasse sobre alvará, escolas estaduais de Itaúna vão retomar aulas

Depois de adiarem a retomada das, prevista para esta segunda-feira (09/08), por não terem o aval da Vigilância Sanitária da prefeitura, as escolas estaduais de Itaúna, na Região Centro Oeste de Minas, conseguiram autorização para o retorno dos alunos às salas de aula. A retomada, agora com anuência direta da Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis, vai ocorrer a partir da próxima segunda-feira (16/08).

para o retorno chegou às escolas nesta segunda-feira (09/08). Em comunicado aos diretores das escolas estaduais de Itaúna, a superintendente Regional de Ensino, Luiza Amélia Coimbra, informou que, conforme tratativas realizadas entre o gabinete da SRE e a prefeitura municipal de Itaúna, ficou autorizada a convocação dos docentes para preparação da retomada de atividades letivas presenciais de 1º ao 5º ano do ensino Fundamental, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 2º e 3º ano do Ensino Médio, além de outros níveis de escolaridade e modalidades de ensino já autorizados pela SEE-MG. De acordo com o comunicado, os alunos deverão ser recepcionados nas escolas a partir de 16 de agosto.