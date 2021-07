Confira o calendário (e as normas) da volta às aulas presenciais em Itaúna

Escola Municipal João Luz de Sousa, em Itaúna, tem retorno das aulas presenciais a partir do dia 5 (foto: Prefeitura de Itaúna/Divulgação) aulas presenciais em Itaúna retornam, de forma escalonada, a partir da próxima semana. A prefeitura da cidade do Centro-Oeste mineiro prevê a volta de grupos dos dias 5 ao 31 de agosto e uma série de normas sanitárias para evitar a propagação da COVID-19. Asemretornam, de forma escalonada, a partir da próxima semana. A prefeitura da cidade do Centro-Oeste mineiro prevê a volta de grupos dos dias 5 ao 31 de agosto e uma série depara evitar a propagação da COVID-19.

Confira todas as informações, oficializadas em decreto municipal

Cronograma de retorno

As aulas presenciais nas escolas da rede privada terão início para todas as turmas entre os dias 2 e 9 de agosto. No entanto, a rede municipal terá estudante reiniciando as lições presenciais apenas no dia 31 do mês que vem.

05 de agosto - Educação Infantil/Pré-escola (1º e 2º períodos)

19 de agosto - Educação Infantil/Creche (Maternal II e III)

23 de agosto - Educação Infantil/Creche (Berçario I e II)

23 de agosto - Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º e 3º anos)

30 de agosto - Ensino Fundamental Anos Iniciais (2º, 4º e 5º anos)

30 de agosto - Ensino Fundamental Anos Finais (6º e 9º anos)

30 de agosto - EJA (Ensino de Jovens e Adultos)

31 de agosto - Ensino Fundamental Anos Finais (7º e 8º anos)

Ensino híbrido

As instituições de ensino, tanto pública quanto privadas, vão adotar o ensino híbrido combinando aulas presenciais e online. Os pais dos alunos poderão optar entre enviar os filhos às aulas presencias ou seguir com o ensino remoto.

Rodízio

As escolas vão adotar sistema de rodízio para atender à necessidade de distanciamento de no mínimo dois metros entre as carteiras dos alunos e com salas de aulas com capacidade máxima de 50%. Desta forma os alunos terão dois dias de aulas presenciais e dois de ensino online em revezamento com os colegas.

Escolas terão que cumprir distanciamento mínimo de dois metros entre as carteiras dos alunos

Álcool em gel e máscara

Há uma exceção prevista no decreto: crianças menores de dois anos não precisam usar máscara. Além delas, somente em casos de restrição médica ao uso do equipamento de proteção individual.

As escolas devem disponibilizar álcool em gel na entrada e nas salas de aulas, bem como tapetes sanitizantes. Os bebedouros poderão ser utilizados somente para encher as garrafas individuais de água. Todas as instalações das escolas devem ser higienizadas antes e depois das aulas.

Transporte escolar e refeitórios

O protocolo prevê também regras para o transporte escolar, o funcionamento dos refeitórios e o acesso dos alunos às áreas compartilhadas. As regras se estendem para a rotina de atividades escolares, o tipo de material que pode ser usado em sala de aula e a segurança sanitária dos professores e colaboradores de todos os setores das escolas. Veja mais aqui

Protocolos também determinam normas para o transporte escolar e uso de refeitório

Para que as crianças retornem às aulas presenciais é obrigatório que os pais ou responsáveis assinem um termo de responsabilidade que deverá contemplar o respeito às medidas de prevenção à COVID-19 dentro e fora de casa.