Polícia encontra 157 pássaros nativos em porta-malas de carro

Parte das aves silvestres presas em minúsculas gaiolas, da Bahia para o Rio de Janeiro, sob maus-tratos (foto: Dvulgação PRF)

A Polícia Rodoviária Federal encontrou 157 pássaros sendo contrabandeados na madrugada desta segunda-feira (9/8), na BR-116, em Governador Valadares, no Leste de Minas. Um homem foi preso.



Os policiais pararam um Fiat Palio, com placas de Morada Nova de Minas, e estava sendo dirigido por um funcionário da Prefeitura de Cândido Sales, na Bahia. Ao ser abordado pelos policiais, que lhe pediram documentos do veículo e Carteira Nacional de Habilitação, o homem entrou em pânico. E confessou ser inabilitado.

Os policiais pediram ao motorista inabilitado para abrir o bagageiro. Nervoso, o homem obedeceu e os policiais encontraram os 157 pássaros da fauna silvestre, presos em gaiolas e caixas minúsculas, em situação clara de maus-tratos.

Ao consultar os antecedentes criminais do homem, os policiais descobriram que ele havia sido preso em Itaobim no mês passado, transportando 137 pássaros silvestres nas mesmas condições.

Além de ser funcionário público municipal em Cândido Sales, o homem havia sido candidato a vereador neste município, em 2020. Ele contou aos policiais que pretendia vender as aves no Rio de Janeiro.

Preso em flagrante, ele foi conduzido pela Polícia Militar do Meio Ambiente para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares. As aves serão devolvidas ao ambiente natural e o homem vai responder por crime ambiental.