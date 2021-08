COVID: Poços de Caldas começa a vacinar público de 36 anos nesta quarta

Público de 35 anos começa a ser vacinado na sexta-feira (6/8) (foto: Pedro Gontijo/Imprensa/MG/Reprodução)

A Prefeitura de Poços de Caldas abriu nova etapa de vacinação contra a COVID-19 para o público de 36 anos nesta quarta-feira (4/8). Na quinta-feira (5/8), a vacinação seguirá para o mesmo público.

Já na sexta-feira (6/8), as pessoas com 35 anos poderão receber o imunizante contra o novo coronavírus.

Poços recebeu nesta manhã 4.200 novas doses da vacina contra a COVID-19, para a continuidade da imunização por idade.

A Secretaria de Saúde reforça que todas as pessoas que já receberam a 1ª dose de vacina contra COVID-19, devem ficar atentas ao cartão de vacinação, para que possam receber a 2ª dose na data indicada no documento.

É importante ressaltar que todas as pessoas devem levar comprovante de residência para a vacinação. Além do comprovante, é preciso apresentar os seguintes documentos: Identidade, CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação.

CRONOGRAMA:

-Quarta-feira (4/8) – a partir das 13h30

Pessoas com 36 anos

-Quinta-feira (5/8)

Pessoas com 36 anos





-Sexta-feira (6/8)

Pessoas com 35 anos

São cinco locais de vacinação programados para receber a população na cidade.



LOCAIS DE VACINAÇÃO:

– Drive Thru no Complexo e atendimento a pé na Urca– 08h às 17h

– UBS Regional Leste – Rua Cecília Fischela, 63 – Estância São José – 08h às 15h

– UBS Regional Sul – Av. Antonio Marinoni, 125 – São Sebastião – 08h às 15h

– UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça 131 – Jd. Country Club – 08h às 15h

– PSF Parque Esperança – Rua Lázaro de Lima, 280 – 08h às 15h

Cerca de 85.046 pessoas receberam a 1ª e 33.347, a segunda dose em Poços de Caldas – 3.143 pessoas receberam a vacina da Janssen, em dose única.

No total, 121.536 imunizantes foram aplicados e 52,29% da população recebeu pelo menos a 1ª dose.