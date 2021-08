Polícia prende homem e dá primeiro passo para esclarecer homicídio

Dinheiro e celulares foram apreendidos com suspeito de homicídio e traficantes (foto: PCMG/Divulgação )

A prisão de um homem, de 19 anos, foi o primeiro passo para a Polícia Civil de Poços de Caldas, no Sul de Minas, elucidar a autoria do assassinato de um homem, em 13 de junho deste ano, no Bairro Santa Rita, naquela cidade. Ao efetuar a prisão, os policiais flagraram, ainda, dois traficantes procurados na região.



A prisão desse suspeito, que estava escondido na casa de uma irmã, integra a operação iniciada no último dia 27 de julho, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos bairros Santa Rita, Estância São José e Jardim Ipê. Na ocasião, os policiais apreenderam, aproximadamente, 15 quilos de maconha, crack e cocaína, bem como balanças de precisão e a quantia aproximada de R$ 3 mil.

No momento da prisão, o homem estava na companhia de duas outras pessoas, que foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em poder destes foram apreendidos quatro tabletes de maconha, duas balanças de precisão e cerca de R$ 1.800 em dinheiro.

O crime

O assassinato ocorreu em uma quadra de esportes, no Bairro Santa Rita, ocasião em que um homem, de 38 anos, foi morto com disparos de arma de fogo. Segundo as investigações, três pessoas estariam envolvidas no homicídio, entre elas um adolescente.

A partir das provas levantadas, a Polícia Civil conseguiu que a Justiça expedisse mandados de busca e apreensão e de prisão temporária dos suspeitos. Os policiais estão na expectativa de prender os demais envolvidos. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional.