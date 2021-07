Polícia divulga foto de terceiro envolvido em homicídio de mulher

O suspeito seria o mentor do assassinato da mulher que lhe devia drogas (foto: PCMG)

Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgou, nesta quarta-feira (7/7), a foto de Marcus Louides Ribeiro, foragido da Justiça desde o dia 25 de maio. Ele é um dos suspeitos do assassinato de umade 42 anos, em Itabira, Região Central do estado, no útimo 28 de fevereiro.

Doisde Marcus Louides, que teriam participado do crime, outro homem, preso em 11 de junho, e um adolescente, teriam levado a vítima para um local ermo, no Bairro Gabiroba, e ajudado a executar a vítima com um tiro na cabeça.

Os policiais informaram que a motivação para o crime seria o fato de a vítima estar devendo dinheiro a um dos investigados, e que este teria envolvimento com o tráfico de drogas na região. A mulher teria comprado drogas e não pagou.

Os dois suspeitos presos foram indiciados por homicídio qualificado, podendo ser condenados de 12 a 30 anos de prisão. As informações sobre o paradeiro de Marcus Louides Ribeiro podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181. A polícia garante o sigilo.