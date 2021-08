Perseguição policial termina em acidente e apreensão de 115 kg de maconha

Militares encontraram mais de 100 Kg de maconha no porta-malas e sob o assoalho de um veículo na MG-427, no Triângulo Mineiro (foto: PMMG/DIVULGAÇÃO) maconha, além da prisão de um suspeito na noite dessa segunda-feira (2/8) na MG-427, em Água Comprida, no Triângulo Mineiro. Ninguém ficou ferido. Uma perseguição policial resultou em acidente, apreensão de grande carga de, além dade um suspeito na noite dessa segunda-feira (2/8) na MG-427, em Água Comprida, no Triângulo Mineiro. Ninguém ficou ferido.









No KM 25 da MG-427, os agentes abordaram um Chevrolet Classic que seguia rumo a Uberaba para realização de vistoria. O condutor, porém, não atendeu a solicitação e fugiu em alta velocidade. Os policiais então o perseguiram por cerca de 1,5 km, quando o motorista perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu em um barranco. Ele correu a pé e tentou se esconder, mas foi capturado.





Dentro do porta-malas e sob o assoalho do veículo, os militares encontraram 136 tabletes de maconha, o equivalente a 115,4 quilos da droga. O motorista confessou ter recebido R$ 1.000 para transportar o material até Araxá, no Alto Paranaíba.





O rapaz foi preso. A maconha e o veículo foram apreendidos.