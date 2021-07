PF faz operação em Minas, São Paulo e Paraná contra o tráfico pela internet

(foto: Polícia Federal/Divulgação) Policiais federais cumpriram 17 mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (14/7) em uma operação contra o tráfico de drogas por meio das redes sociais. cumpriram 17 mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (14/7) em umacontra ode drogas por meio das redes sociais.





A operação foi chamada de Green Net. “Segundo as investigações, pelo menos desde o ano de 2019, perfis mantidos na rede social eram utilizados para a livre comercialização de maconha híbrida de alto valor agregado, sendo a entrega realizada por meio dos Correios. Concomitantemente, as investigações identificaram um núcleo de pessoas em São José do Rio Preto/SP que adquiria a droga com a finalidade de revenda a terceiros”, detalhou a instituição.









Na ação, a polícia apreendeu drogas e dinheiro em alguns locais. Os responsáveis também foram detidos.





“Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, os quais são previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, cujas penas somadas variam de 8 a 25 anos de reclusão”, concluiu a Polícia Federal.