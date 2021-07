Avião confiscado do tráfico de drogas em MG será leiloado nesta quarta

Avião foi apreendido pela Polícia Federal em Minas Gerais após servir ao tráfico de drogas (foto: Divulgação)





A aeronave, fabricada pela Cessna, de modelo 210L, foi apreendida pela Polícia Federal em Minas Gerais. O equipamento estava a serviço do tráfico de drogas.









De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, este é o 14º leilão realizado em Minas Gerais. Ao todo, 326 itens apreendidos com criminosos no estado já foram leiloados, atingindo uma arrecadação de mais de R$ 2,3 milhões.





O recurso arrecadado de crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes é destinado ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad), que financia projetos de segurança pública e combate às drogas no Brasil. Até 40% é revertido no reforço das forças policiais que efetuaram a apreensão de acordo com a legislação.

Umque servia ao tráfico de drogas e que foi apreendido emvai a leilão nesta quarta-feira (14/7) pelo. O público poderá fazer ofertas até as 13h. Até o momento, o maior lance é de