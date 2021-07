Estupro provoca comoção em São João Evangelista

A cautela é a principal arma do delegado Luiz Jardim para prender o estuprador (foto: PCMG)

Numade 16 mil habitantes, acontece um estupro de uma mulher, o que se transforma num caso de grande comoção social. Foi o que aconteceu em São João Evangelista, no Vale do Rio Doce.

Segundo olocal, Luiz Jardim, em virtude do sigilo necessário às investigações, não é viável informar detalhes sobre os trabalhos policiais, no entanto, ele frisa que o caso exige que sejam adotadasde inteligência policial.

“É legítima a voz que ecoa da sociedade, entretanto, é preciso que se tenha prudência na manifestação, pois, do contrário, poderá ser praticado o crime de denunciação caluniosa, que consiste na atribuição leviana de uma infração penal a pessoa inocente, que, assim, ficará exposta ao risco de retaliação, motivada pelo desejo de justiça”, alerta o delegado.

Ainda segundo ele, “o importante é que a coletividade atue de maneira integrada com as forças de segurança pública”. Ele pede que qualquer informação que possa contribuir para o esclarecimento do fato deve ser informada à polícia. “Temos o Disque Denúncia, através do número 181, que garante o sigilo”.