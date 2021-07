Trio é preso em operação contra o tráfico de drogas em aglomerados de BH

Três pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (27/7) durante a Operação Tribo, desencadeada pela Polícia Civil no Bairro Serra e nos aglomerados Ventosa e Cabana, em Belo Horizonte. O alvo da ação era uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas.

Na ação, coordenada pela 4ª Delegacia do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão.De acordo com a Polícia Civil, os homens presos têm entre 23 e 44 anos e, além do tráfico, têm envolvimento com roubo e homicídio. “A operação foi importante porque conseguimos localizar importantes células do tráfico de drogas nessas regiões. Todos eles são considerados de alta 'patente' no tráfico, ocupando cargos de gerentes”, informou o delegado Daniel Reis, segundo a corporação.