Homem é preso em flagrante após furtar perfumes no Aeroporto de Confins

Homem tentou dispensar perfumes furtados em loja do Aeroporto de Confins, mas foi flagrado e preso pela Polícia Federal

De acordo com a PF, os funcionários da loja desconfiaram da atitude do homem, que é natural do Pará, e acionaram a instituição. O crime foi confirmado por meio de câmeras de segurança, que flagraram o passageiro pegando dois frascos de perfumes sem efetuar o devido pagamento.