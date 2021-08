Cachoeira de Pajeú permite abertura de bares e restaurantes até meia-noite

Permissão para bares e restaurantes funcionarem até mais tarde foi dada após análise dos índices de COVID-19 (foto: Cachoeira de Pajeú/Divulgação)

Com uma melhora no índice de novos casos de COVID-19, a Prefeitura de Cachoeira de Pajeú, cidade com 9 mil habitantes no Vale do Jequitinhonha, decidiu flexibilizar o atendimento presencial de bares e restaurantes até a meia-noite. A medida já começou a valer, e determina que, após esse horário, apenas serviços delivery devem continuar funcionando.

Hoteis e locais de hospedagem devem restringir o uso das áreas comuns ao menor tempo possível e incentivar as refeições nos quartos. Caso alguma pessoa apresente sintomas de COVID-19, a secretaria de Saúde deve ser comunicada imediatamente.

Academias e espaços de atividades físicas devem receber clientes apenas por meio de agendamento, com distância de 3 metros entre os equipamentos e áreas para exercícios aeróbicos, por exemplo. Os estabelecimentos devem ser fechados a cada duas horas para higienização completa. As mesmas regras valem para clínicas de estética e barbearias.

Os velórios estão liberados com até 30 pessoas e limite de seis horas, desde que a causa da morte não seja COVID-19 e que não sejam realizados em domicílios.

Segundo o governo do Estado, Cachoeira de Pajeú tem 524 casos confirmados de COVID-19 desde o início da pandemia, em março do ano passado, e 11 óbitos.

O Vacinômetro aponta que 3.541 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra o coronavírus, 1.149 a segunda dose e 143 moradores receberam a vacina de dose única.