Servidores da Educação Infantil voltam ao trabalho nesta 2ª em Contagem

Escola em Contagem: professores, pedagogos e demais funcionários vão preparar conteúdos para as crianças, que voltarão em 9 de agosto (foto: Reprodução/Google Street View)

Começa nesta segunda-feira (2/8) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a preparação para a retomada das atividades presenciais nas escolas de Educação Infantil públicas e privadas. Os servidores da educação vão retomar os postos de trabalho nas unidades, para preparar o conteúdo pedagógico e adequar as unidades para os protocolos de higiene e distanciamento. As crianças de 4 e 5 anos vão voltar às salas na semana que vem, 9 de agosto.

A cidade adotou o modelo híbrido para o retorno às atividades presenciais, após uma série de reuniões com pais de alunos, professores e a equipe da secretaria de Saúde. Não é obrigatória a presença física das crianças, já que as aulas remotas serão aplicadas ao mesmo tempo.

Segundo o plano criado pelo município, no dia 23 de agosto as crianças de zero e três anos devem voltar às escolas. Já os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em 8 de setembro. Anos finais do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e ensino médio, em 22 de setembro.

Se houver algum caso suspeito de COVID-19, as aulas devem ser suspensas imediatamente, após a notificação feita à secretaria de Saúde.

A decisão para o retorno das atividades presenciais foi tomada depois da avaliação, principalmente, dos números de vacinação em Contagem.

Segundo o Vacinômetro, do governo estadual, 7.188 trabalhadores da área deveriam ser imunizados, mas o número foi superado. Ao todo, 8.498 profissionais tomaram a primeira dose ou dose única.

O ciclo de imunização ainda não está completo devido aos prazos da segunda dose, que começam a 'vencer' em setembro.