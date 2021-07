Administrador negro e gay é preso e família alega injustiça e preconceito

Familiares mobilizam campanha #JustiçaPorMax para reforçar alegação de inocência de Maxsuel Vieira Ribeiro (foto: Reprodução/Redes Sociais) prisão em Santana do Paraíso, no Vale do Rio Doce, tem causado rebuliço na cidade de 35 mil habitantes. Familiares, amigos e conhecidos de Maxsuel Vieira Ribeiro, de 35 anos, afirmam que o rapaz foi preso injustamente. Negro e homossexual, ele teria sido "mais um caso de preconceito e racismo", sustentam conhecidos. A Polícia Civil admite fazer novas diligências para esclarecer o caso. Umaem Santana do Paraíso, no Vale do Rio Doce, tem causado rebuliço na cidade de 35 mil habitantes. Familiares, amigos e conhecidos de, de 35 anos, afirmam que o rapaz foi. Negro e homossexual, ele teria sido "mais um caso de preconceito e racismo", sustentam conhecidos. A Polícia Civil admite fazer novas diligências para esclarecer o caso.





O tormento começou no dia 15 de junho, quando Maxsuel foi abordado por policiais que o acusam de ser autor do roubo de uma pulseira e um colar na cidade. O homem cumpre prisão em Ipatinga, a 15 km de casa. Segundo a família, Max - como é conhecido - estava trabalhando como mototáxi, e, no momento da prisão, transportava um cliente na garupa – um menino que levava sempre para o futebol a pedido da mãe.





Divergência na altura





De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelos policiais militares naquele dia, o autor do crime seria um homem negro, com cerca de 1,80m de altura que usava uma calça jeans e jaqueta preta.





A defesa do rapaz preso ressalta que Maxsuel tem cerca de 1,60m de altura. Além disso, o assaltante teria realizado o roubo com uso de capacete e, mesmo assim, a vítima alega que reconheceu Max como autor do crime.

Procurada pelo Estado de Minas, a Polícia Civil admitiu realiza diligências para verificar os questionamentos. "No entanto, não é possível adiantar novos detalhes sobre a investigação em andamento. Informa ainda que, tão logo o inquérito seja concluído, os esclarecimentos serão prestados à sociedade", afirma, em trecho de nota (leia a íntegra abaixo).





Protesto

Após a prisão, os vizinhos e comerciantes do Bairro Parque Caravelas, onde ele mora, fizeram um protesto nas ruas em busca de reforçar a inocência e integridade do rapaz. A campanha #JustiçaPorMax também ganhou força nas redes sociais.





“Por toda a fragilidade dessa acusação, sabemos que esse é mais um caso de preconceito e racismo. Por isso hoje viemos publicamente pedir ‘justiça por Max’. Enquanto um inocente é mantido preso sem provas, o verdadeiro criminoso segue solto cometendo novos crimes”, acrescenta.

E a Justiça?

“A Justiça já negou por duas vezes a soltura de Maxsuel e ele segue preso mesmo sem nenhuma prova contra ele, apenas pelo 'reconhecimento' da vítima e mesmo com muitas provas que ele estava trabalhando no momento do crime”, reclama a família, em nota.

O responsável por recusar os pedidos de soltura é o juiz Antônio Augusto Calaes de Oliveira. "Mesmo diante da ausência de antecedentes criminais, dependendo dos elementos do caso e do seu conhecimento da lei, o magistrado pode determinar a manutenção da prisão", afirma o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), também por nota (leia a íntegra abaixo).

O tribunal diz, ainda, que "a negativa da liberdade nesse momento não exclui a possibilidade de a pessoa obter a soltura". "Seja por meio de habeas corpus no TJMG, seja por decisão do próprio juiz, a partir de novos fatos apresentados pela defesa e mesmo pelo Ministério Público", complementa.

Administrador, negro e gay

Max é formado em administração e trabalha como mototaxista desde 2016 (foto: Arquivo pessoal/Maxsuel Ribeiro)

Maxsuel é formado em administração pela Faculdade Pitágoras de Governador Valadares. Um ano depois da formatura, em 2016, ficou desempregado e se mudou para Santana do Paraíso, onde começou a trabalhar como mototáxi. Ele transporta diariamente as pessoas do bairro e também presta serviços de motoboy para os pequenos comerciantes da região.





“A gente precisa desse apoio. Uma pessoa humilde, que trabalha, é mototaxista, e a gente entende que essa estigmatização do negro e do gay precisa ser cessada”, conclui Isabela Ribeiro, que, ao lado da irmã Thamires, tem mobilizado as redes sociais.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tamires Ribeiro (@_tamiresribeiro)



"Sabe essas histórias de injustiça que vemos na TV? Elas são reais e dessa vez aconteceu com nossa família. Há 15 dias a Justiça mantém preso uma pessoa que acordava às 5h da manhã para trabalhar e realizar seus sonhos. Que é amado por sua família, seus amigos e clientes", escreveu Thamires em sua conta no Instagram.



A prima de Maxsuel acrescentou: "Hoje eu estou destruída, tá doendo muito te ver passar por isso. Mas nós não vamos desistir. Você sempre lutou por suas conquistas e nós lutaremos para provar a sua inocência e a fragilidade dessa acusação, que sabemos que é preconceituosa e racista. Aguente firme meu amor, a justiça será feita!". "Sabe essas histórias de injustiça que vemos na TV? Elas são reais e dessa vez aconteceu com nossa família. Há 15 dias a Justiça mantém preso uma pessoa que acordava às 5h da manhã para trabalhar e realizar seus sonhos. Que é amado por sua família, seus amigos e clientes", escreveu Thamires em sua conta no Instagram.A prima de Maxsuel acrescentou: "Hoje eu estou destruída, tá doendo muito te ver passar por isso. Mas nós não vamos desistir. Você sempre lutou por suas conquistas e nós lutaremos para provar a sua inocência e a fragilidade dessa acusação, que sabemos que é preconceituosa e racista. Aguente firme meu amor, a justiça será feita!".

Nota da Polícia Civil

"A Polícia Civil de Minas Gerais informa que, acerca das demandas apresentadas em Santana do Paraíso, estão sendo realizadas diligências para a verificação dos fatos. No entanto, não é possível adiantar novos detalhes sobre a investigação em andamento. Informa ainda que, tão logo o inquérito seja concluído, os esclarecimentos serão prestados à sociedade. Sem entrevista".

Nota do TJMG

"De acordo com a comarca, o motoboy passou por audiência de custódia, que converteu o flagrante em preventiva. Posteriormente, Maxsuel solicitou o relaxamento da prisão. Esse pedido já foi analisado e negado pelo juiz Antônio Augusto Calaes de Oliveira.





Mesmo diante da ausência de antecedentes criminais, dependendo dos elementos do caso e do seu conhecimento da lei, o magistrado pode determinar a manutenção da prisão.





Por outro lado, a negativa da liberdade nesse momento não exclui a possibilidade de a pessoa obter a soltura, seja por meio de habeas corpus no TJMG, seja por decisão do próprio juiz, a partir de novos fatos apresentados pela defesa e mesmo pelo Ministério Público".