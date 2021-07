Secretária de Divinópolis pede que pais mandem filhos para as escolas

Ao todo, 51 das 53 escolas tiveram os protocolos sanitários aprovados (foto: Imagem ilustrativa (28/05/2018): Prefeitura de Divinópolis/Divulgação ) Divinópolis divulgou nesta terça-feira (27/7) a atualização dos protocolos para a volta às aulas presenciais a partir da próxima semana, A Prefeitura dedivulgou nesta terça-feira (27/7) a atualização dospara a volta àsa partir da próxima semana, no dia 4 de agosto . Com 51 das 53 escolas liberadas para o retorno, a gestão da cidade do Centro-Oeste mineiro garante que as unidades estão preparadas e pede para que os pais mandem os filhos.

O retorno facultativo foi autorizado para todos os 12 mil alunos da rede municipal: desde o ensino infantil até jovens e adultos. Os pais receberam um termo para assinarem se responsabilizando sobre o envio ou não do aluno para as atividades em salas de aula.

Entre os protocolos adotados estão:

revezamento de alunos

de alunos distanciamento entre alunos

entre alunos lixeiras convencionais substituídas por de pedais

disponibilização de papel toalha

disponibilização de álcool em gel em todas as salas

em gel em todas as salas uso de máscara obrigatório a partir de 5 anos

obrigatório a partir de 5 anos além da máscara no rosto, o aluno deve levar outras duas na mochila Para conferir todas as normas, basta clicar no arquivo disponibilizado aqui . O município adotará o modelo híbrido – que mescla presencial e remoto.

Formação pedagógica

A secretária também reforçou a importância do ensino presencial na formação pedagógica dos alunos. “Uma das formas de aprendizagem é o modelo. Uma das comprovações disso é quando você percebe que muitas crianças de dois anos não têm a linguagem desenvolvida. Por quê?", questiona.





"Porque faltou o modelo, a informação. Os meninos já perderam muito. Pedagogicamente é muito importante essa relação com o professor”, esclarece Andreia Dimas.



Ela afirma que, embora a rede privada já tenha retomado as atividades, as escolas municipais não tinham condições até então. Agora, a secertária assegura a estrutura adequada para receber os alunos. “Hoje, com os protocolos aprovados, as famílias precisam reavaliar. Essa é a minha análise, no sentido de que faz muita falta para os alunos e eles já perderam demais”.

Capacitação

Enquanto os alunos voltam em agosto, es educadores retornam às atividades presenciais nesta sexta-feira (30/7) para capacitação dos protocolos e a forma adequada para lidar com os estudantes e instrumentos para garantir mais segurança. O treinamento se estende nos dias 2 e 3 de agosto.



Até lá, a Secretaria de Educação espera aprovar os dois protocolos ainda pendentes. Um deles é o da Escola Odilon Santiago, do Bairro Casa Nova. O prédio está em reforma desde o ano passado e a projeção é de ser concluída ainda nesta semana.



O outro é o do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei), no Bairro Santa Lúcia. A Vigilância reprovou o protocolo devido a deficiências na estrutura. O prédio alugado não comporta, com distanciamento e medidas de segurança, as 120 crianças.



“Tivemos que remanejar as crianças maiores, de 4 e 5 anos, para as escolas mais próximas das suas casas para garantir que elas tenham direito ao retorno. E lá vai atender somente três anos”, explicou a secretária da pasta.





A alternativa encontrada pela prefeitura, que prevê a permanência de 45 alunos no Cmei, ainda precisa de aprovação.

Rede estadual

Na rede estadual, os 19.862 mil estudantes matriculados nas 32 escolas da cidade começam a retornar às salas de aula a partir de terça-feira (3/8). Inicialmente haverá a retomada dos alunos do anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), 3º ano do ensino médio e do 9º ano do ensino fundamental.



O avanço para outros níveis de ensino será avaliado após um período mínimo de 14 dias de retorno, em consonância com o Plano Minas Consciente e as determinações da administração municipal.



O estado também adotará o ensino híbrido. Nele há alternância de uma semana de atividades presenciais na escola e uma semana remota. A escola poderá organizar rodízios, conforme a necessidade, respeitando sempre o distanciamento mínimo entre os estudantes na sala de aula.



A participação dos estudantes nas atividades presenciais é facultativa às famílias. “Sendo assim, nos casos em que os pais ou responsáveis optarem por não liberar o aluno ao ensino presencial, será mantido o regime totalmente remoto para garantir a continuidade dos estudos”, informou a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.



*Amanda Quintiliano especial para o EM