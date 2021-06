Divinópolis: aula presencial pode ser retomada em agosto na rede municipal

A previsão é de que o protocolo de todas as escolas de Divinópolis seja aprovado até o final deste mês (foto: Divulgação) aulas presenciais na rede municipal de Divinópolis, Centro-Oeste de Minas Gerais, deverão ser retomadas em 2 de agosto. A data foi confirmada, nesta terça-feira (15/6) pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), mas está condicionada à classificação do município no Programa Minas Consciente. Asna rede municipal de, Centro-Oeste de Minas Gerais, deverão ser retomadas em 2 de agosto. A data foi confirmada, nesta terça-feira (15/6) pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), mas está condicionada à classificação do município no Programa Minas Consciente.



O modelo definido foi o ensino híbrido, que mescla o presencial e on-line. A estrutura da periodicidade do aluno na escola (presencial) será organizada de acordo com o tamanho das salas e das turmas, respeitando o distanciamento.

Nesta semana, será divulgado o plano próprio do transporte escolar. Ele está em fase de conclusão pela Semed, Vigilância Sanitária e pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte.



A merenda escolar será mantida. O município estuda uma maneira segura de ofertá-la.



Diretrizes

As aulas só poderão ser iniciadas, embora a data esteja definida, quando o município estiver inserido em onda amarela ou verde do Minas Consciente.



Por enquanto, conforme a última atualização, Divinópolis está classificada na onda vermelha. Nesse caso, apenas as que já estão funcionando podem manter o ensino presencial seguindo as normas mais restritivas.





Conforme previsto na Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 130, de 3 de março de 2021, as aulas presenciais não podem ocorrer em onda roxa.

Plano de retomada

O Conselho Municipal de Educação também trabalha na elaboração de um plano. O documento deverá ser concluído até a próxima semana e apresentado à Semed.



“O que posso antecipar é que a nossa proposta é de um retorno gradual”, antecipou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Divinópolis (Sintemmd), Rodrigo Rodrigues.



A ideia é que a retomada seja realizada na medida em que os profissionais recebam a segunda dose. A previsão é que a aplicação comece em agosto a partir dos anos iniciais.



Ao todo, o plano tem 11 páginas com recomendações – entre elas, a possibilidade de os pais decidirem entre as aulas presenciais ou on-line.



Divinópolis foi uma das primeiras cidades do estado a . Até o momento, cerca de 4.215 mil profissionais da rede pública e privada receberam a primeira dose. Divinópolis foi uma das primeiras cidades do estado a imunizar os professores . Até o momento, cerca de 4.215 mil profissionais da rede pública e privada receberam a primeira dose.



A antecipação foi feita para possibilitar o retorno presencial das aulas no segundo semestre, como anunciado.

Na rede privada, as aulas presenciais foram retomadas em fevereiro. A rede estadual também está autorizada, mas dependente do governo do estado. Elas podem ser autorizadas ainda em junho.



*Amanda Quintiliano especial para o EM