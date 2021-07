Vacina: 'Quem não tomar na data marcada, vai ficar na fila', diz PBH

Prefeitura de BH alerta para a importância de a população tomar a segunda dose da vacina (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



A necessidade de tomar a segunda dose da vacina contra a COVID-19 foi reforçada nesta terça-feira (27/07) pelo secretário de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado. Ele afirmou que a quantidade de postos de repescagem diminuiu e, “quem não tomar no dia que está marcado, tem chance de ficar mais tempo na fila esperando”.









De acordo com o secretário de Saúde, em Belo Horizonte, cerca de 30 mil pessoas não tomaram a segunda dose. “Não é muito, mas é o suficiente para ter uma faixa etária a mais (a ser vacinada). Não podemos ficar com essas vacinas ociosas sabendo que tem pessoas que precisam ser vacinadas”, disse.





A reportagem do Estado de Minas questionou a PBH se o número de 30 mil se refere às pessoas que já passaram da data de tomar e não tomaram ou se esse número inclui gente que ainda está com data posterior a ser vacinada.



Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte respondeu que são cerca de 26 mil pessoas, entre trabalhadores da saúde e idosos, que por algum motivo ainda não tomaram a segunda dose da vacina CoronaVac. Com relação ao imunizante AstraZeneca, cerca de 8 mil pessoas não compareceram às unidades para receber a segunda dose. Ao todo, são 34 mil pessoas.



Além disso, o EM perguntou qual faixa etária a mais seria liberada para a vacinação com essas 30 mil doses. A prefeitura respondeu que já está utilizando essas doses em pessoas de 36 e 37 anos.