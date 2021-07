Imigrantes venezuelanos deixam Sete Lagoas e voltam para Montes Claros

Grupo de venezuelanos chegou a viver em ambiente insalubre, segundo a gestão municipal (foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Divulgação) venezuelanos que estava em Sete Lagoas há alguns meses saiu da cidade mineira nesta semana após denúncias de trabalho infantil e insalubridade. O município da Região Central de Minas informou nesta segunda-feira (26/7) que cerca de 40 pessoas - entre as quais 17 crianças e adolescentes - voltaram para Montes Claros, no Norte do estado. Um grupo deque estava emhá alguns meses saiu da cidade mineira nesta semana após denúncias de trabalho infantil e. O município da Região Central de Minas informou nesta segunda-feira (26/7) que cerca de 40 pessoas - entre as quais 17 crianças e adolescentes - voltaram para Montes Claros, no Norte do estado.





"Somente em um único dia, a conselheira tutelar Gleice Ribeiro informou que o Conselho Tutelar recebeu dez denúncias de crianças venezuelanas pedindo dinheiro nos sinais da cidade, com relatos de que, apesar do tempo frio, estavam sem agasalhos e descalças", complementa.

Monitoramento

A prefeitura, então, criou uma comissão especial l - formada por servidores da Assistência Social, Saúde, Guarda Municipal, Meio Ambiente, Seltrans e Conselho Tutelar - para monitorar os venezuelanos.

"Além dos supostos casos de exploração de trabalho infantil, os quais foram conduzidos pelo Conselho Tutelar à Delegacia de Polícia, também foi constatado na pensão que alguns imigrantes estavam com dermatite, coceiras e possivelmente piolhos, bem como não havia registro de vacinação dos mesmos", diz a gerente de Proteção Especial do Município, Fabiane Correia.

De acordo com a prefeitura, os venezuelanos receberam atendimento com psicólogos, assistentes sociais e educadores. (foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Divulgação)

A Vigilância Sanitária também esteve no local e considerou o ambiente insalubre, notificando os proprietários a tomarem as providências necessárias para as adequações.

Cultura índigena Warao

A prefeitura de Sete Lagoas alega ter oferecido o Acolhimento Institucional ao grupo, o que foi aceito por parte dos imigrantes em uma segunda abordagem. No novo local, os venezuelanos receberam atendimento com psicólogas, assistentes sociais e educadores, além de uma equipe de saúde por estarem com sintomas gripais e outras queixas.





Porém, o grupo não ficou no Acolhimento por muito tempo. "Eles alegam pertencer a um grupo étnico peculiar na Venezuela com grandes habilidades de artesanato, o povo indígena Warao, e que possuem outra cultura, como a de não comer carne vermelha, dar banho de torneira nos menores e, segundo relatos, consideram pedir dinheiro nas ruas com as crianças um tipo de trabalho", afirma Fabiane Correa.





Assim, embora acolhido, o grupo preferiu voltar para Montes Claros. "Eles arrecadavam, por dia, cerca de R$ 1.000 e bancavam a hospedagem na pensão, em média de R$ 50,00 por família, alimentação, e ainda não comiam carne e nem tomavam suco de laranja. Eles chegaram a dispensar 40 marmitex a eles ofertados", lembra o coordenador da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cristiano Morais.

Ainda de acordo com a gerente Fabiane Correia, todas as ações foram pautadas em legalidade. "Estamos cientes de que existe uma política de interiorização para imigrantes venezuelanos, amparados inclusive por legislação federal. Procuramos preservar com as ações realizadas a dignidade da pessoa humana. Porém, não podemos admitir que crianças fiquem nas ruas pedindo dinheiro. Somos contra qualquer tipo de exploração infantil", completou, afirmando que o Ministério Público está ciente de todas as ações realizadas.

