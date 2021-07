Batida entre carro e caminhão mata duas pessoas na MG-431, em Itaúna

Caminhão que transportava leite e carro pegaram fogo após a colisão (foto: Corpo de Bombeiros de Itaúna/Divulgação)

Duas pessoas morreram na noite desse domingo em um acidente na MG-431, no Centro Oeste de Minas, entre as cidades de Itaúna e Pará de Minas. De acordo com informações do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros, o pneu de um Fiat Pálio estourou, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu de frente com um caminhão de leite que trafegava no sentido contrário.

O caminhão tombou e os veículos pegaram fogo. As chamas se espalharam para a vegetação no entorno da rodovia. Quando as viaturas do SAMU e do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, os dois ocupantes do carro já estavam carbonizados. A idade e o sexo das vítimas não foram identificadas pelas equipes.

O motorista do caminhão, um homem de 40 anos de idade, conseguiu sair da cabine. Ele apresentava dor torácica, dor de cabeça e hematoma na testa quando foi socorrido. Recebeu os primeiros atendimentos ainda nas margens da MG-431 e foi encaminhado para o Hospital Manoel Gonçalves.

Duas pessoas morreram no acidente. As vítimas não foram identificadas pelo SAMU ou Corpo de Bombeiros (foto: Reprodução Redes Sociais)

Os militares do Corpo de Bombeiros de Itaúna informaram que foram utilizados cerca de 15 mil litros d'água para o combate às chamas nos veículos e na vegetação no entorno. Para reabastecimento de água da viatura auto bomba, dois caminhões pipa de uma empresa próxima ficaram à disposição dos militares.



Um equipe da Polícia Civil compareceu ao local para realização da perícia técnica. A rodovia foi liberada por volta de 22h30, cerca de três horas depois do acidente.