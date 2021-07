Castração de cães e gatos: Araxá é a primeira cidade a receber Castramóvel

Inicialmente, o projeto é voltado para os animais que vivem nas ruas (foto: Felipe Madeira/Portal Imbiara) Araxá é a primeira cidade a ser contemplada pelo projeto de castração em massa de cães e gatos, inicialmente os que vivem nas ruas, por meio do projeto do Castramóvel. Nessa quarta-feira (21/7) foram castrados cerca de 70 animais da cidade.

Os atendimentos aos animais de rua estão sendo realizados no Parque de Exposição Agenor Lemos, entre 7h30 e 15h.

A expectativa é de que em 21 dias sejam realizadas cerca de 1,5 mil castrações de cães e gatos de ambos os sexos.

A vereadora de Araxá Fernanda Castelha (PMN), defensora da causa animal, informou à Rádio Imbiara que os animais de rua, inicialmente, terão prioridade no atendimento. “Em sequência será a vez dos cães da área rural não domiciliados."

Após a conclusão desta etapa, os veterinários começam a atender animais dos protetores, que abrigam estes animais e, por fim, será a vez dos animais da população receber o serviço”, contou.

A ação foi concretizada após emenda parlamentar do deputado federal Fred Costa (Patriota) com veículo doado pelo Ministério Público e coordenação da Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (Ampla). O trabalho é acompanhado pela Vigilância em Saúde de Araxá.



Segundo informações de John Wercollis (PTC), prefeito de Pratinha e presidente da Ampla, através de licitação a empresa vencedora foi da cidade de Ubá e está prestando o serviço de castração dos animais.