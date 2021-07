Idoso é preso suspeito de estuprar jovem com necessidades especiais

Conforme o registro da ocorrência, o crime teria sido consumado no Bairro Vila Cruzeiro, em Lima Duarte (foto: Divulgação) idoso de 85 anos, suspeito de abusar sexualmente de um jovem, de 20, que tem necessidades especiais, foi preso na cidade de Lima Duarte, em Minas Gerais. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM), por volta das 16h10, nesse domingo (18/7). Umde 85 anos, suspeito de abusar sexualmente de um jovem, de 20, que tem necessidades especiais, foi preso na cidade de Lima Duarte, em Minas Gerais. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM), por volta das 16h10, nesse domingo (18/7).

Conforme o Registro de Eventos de Defesa Social (Reds) da PM, o crime teria sido consumado no Bairro Vila Cruzeiro, localizado no município da Zona da Mata. A PM qualificou o caso como estupro de vulnerável.

Ainda conforme o Reds, na abordagem inicial da guarnição ele aparentava, de fato, ter algum tipo deficiência mental.

Ao ser questionado sobre os fatos, a vítima, ainda confusa, confirmou à PM que teve relações sexuais com um senhor de camisa listrada. Na companhia dos militares dentro da viatura, eles iniciaram uma busca no entorno, e o jovem reconheceu o autor a poucos metros do local do crime, na praça do bairro.

Ao ser abordado pela PM, o idoso confirmou que teve relações sexuais com o jovem, mas alegou que o ato foi consensual. Ainda conforme o registro da ocorrência, o acusado disse não ter percebido que o rapaz era portador de deficiência. Nesse momento, ele recebeu voz de prisão, e os depoimentos prosseguiram no quartel da cidade.

Ainda conforme o Reds, o idoso alegou que sua atitude “havia sido um descuido e que havia caído em tentação”.

A vítima confirmou que consentiu o ato e fez sexo oral, atuando como passivo e ativo. O autor teria, também, penetrado a vítima. Já o idoso deu outra versão, alegando que apenas o jovem havia feito sexo oral nele.

Durante as diligências, a PM também registrou na ocorrência que a avó e responsável legal da vítima apresentou laudos médicos confirmando que o neto possui deficiência mental.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de plantão da Polícia Civil, em Juiz de Fora. No entanto, até o fechamento desta reportagem, o Estado de Minas não conseguiu confirmar se o autor teve a prisão ratificada, mas aguarda o retorno do pedido de esclarecimento feito sobre o caso.