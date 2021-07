Prefeitura de BH não tem data para vacinar público de 39 anos contra COVID

PBH convoca pessoas de grupos já contemplados que não foram vacinados e trabalhadores da saúde para a 2ª dose (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

(PBH) ainda não tem data para começara vacinar, contra a COVID-19, as pessoas de. Essa foi a informação divulgada pelo Executivo municipal nesta segunda-feira (19/7).Conforme informações da PBH, para ampliar os grupos é necessário um quantitativo deque contemple o número de pessoas para a referida idade.A Secretaria Municipal Saúde informou que, após o recebimento de novas doses, divulgará a data da imunização contra o novoHoje, foram vacinadas as pessoas deNesta terça-feira (20/7) poderão se imunizar pessoas de grupos já chamados e que ainda não conseguiram se vacinar.Os locais são específicos para cada faixa etária e estão disponíveis no portal da Prefeitura de BH. A PBH informou que vai antecipar a segunda dose da vacina contra apara trabalhadores da saúde de 37 e 38 anos, a partir de quarta-feira (21/7).