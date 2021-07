Rodovia em Prudente de Morais terá trânsito interrompido neste sábado (17)

As obras serão feitas para a implantação de um bueiro de concreto (foto: DER-MG / Divulgação)

O Departamento de Estradas de Rodagem deGerais (DER-MG) anunciou que, neste sábado (17/7), o tráfego em Prudente de Morais, Região Central do estado, serápor sete horas na rodovia MG-424, para substituição de bueiro. O serviço será realizado das 7h às 14h, no KM 41,5.

durante o período da reforma será feito pela BR-040, nos dois sentidos, de Belo Horizonte a Prudente de Morais e no sentido inverso.

A recuperação do sistema de drenagem da MG-424 e a orientação do tráfego de veículos ocorrerá com equipes de manutenção e fiscalização do DER-MG, agentes da Polícia Militar Rodoviária e técnicos da Gasmig.

As obras serão feitas para a implantação de um bueiro de concreto, com diâmetro de vazão das águas de 1,20 metro.

