BH tem novo aumento dos indicadores da COVID-19 e afasta o nível controlado

Índice de transmissão da COVID-19 em BH está fora do nível de controle (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Os indicadores daem Belo Horizonte crescem sutilmente, mas afastam cada vez mais a capital de umda doença. Todos os indicadores se mantiveram no nível intermediário, o amarelo, mas subiram nesta quinta-feira (15/7). As informações são do boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura.