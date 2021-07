Pessoas com 41 anos serão vacinadas em BH com Janssen nesta sexta (16/7)

Vacinas Janssen são as únicas contra COVID, até o momento, aplicadas em apenas uma dose no Brasil (foto: Frederic J. BROWN/AFP)

A Prefeitura de Belo Horizonte () anunciou nesta quinta-feira (15/7) que o público de- completados até 31 de julho - receberão dose única das vacinascontranesta sexta-feira (16/7). Osonde serão realizadas as imunizações podem ser conferidos aqui





Segundo a administração municipal, as pessoas com 41 anos receberão o que sobrou das aplicações em moradores em situação de rua e nos moradores com 50 anos . As vacinas Janssen são asaplicadas em apenas uma dose no Brasil.

A PBH informou que recebeu, ao todo, 62.100 doses dessa fabricante, das quais 43 mil devem ser aplicadas nas pessoas com 41 anos, nesta sexta-feira (16/7).

No momento da vacinação, as pessoas de 41 anos precisam seguir as seguintes orientações:





- Ser cidadão residente de Belo Horizonte e apresentar comprovante de endereço;

- Apresentar documento de identificação com foto;

- Não ter recebido vacina contra a COVID-19;

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

- Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.





15 de julho, quinta-feira: segunda dose para idosos de 61 anos;

16 de julho, sexta-feira: pessoas de 41 anos, completos até dia 31 de julho, exclusivamente residentes de Belo Horizonte;

17 de julho, sábado: segunda dose para idosos de 60 anos.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 7h30 às 16h30 para postos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados é das 7h30 às 14h para postos fixos e extras e das 8h às 14h para pontos de drive-thru."Os locais são dinâmicos e passam por alterações diariamente por questões de logística para evitar aglomeração do público", informou a PBH.