Polícia apura morte de estudante de 16 anos; pai e madrasta estão presos

Devido à versão contraditória da madrasta da vítima, a Polícia Civil de Uberaba iniciou investigações sobre a morte da estudante (foto: PCMG/Divulgação) A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Uberaba investiga a morte da estudante Emily Pereira Martins, de 16 anos, que morreu vítima de tiro no abdômen, ocorrido em residência do Distrito Industrial 2, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nessa terça-feira (13/7).

Em relato à Polícia Militar (PM), a madrasta da estudante contou que o tiro foi disparado pela própria vítima, que teria problemas mentais e estar inconformada de morar na residência da família, onde vivem ainda o pai da vítima e outras três crianças.

Mas, em duas versões distintas, a madrasta da vítima disse, inicialmente para a PM, que o tiro foi dentro de um quarto existente na casa e, posteriormente, modificou sua versão, relatando que o disparo foi na parte externa, em uma varanda coberta, onde estavam a madrasta e suas três filhas.

Por isso, a Polícia Militar não registrou a ocorrência como autoextermínio, nem como homicídio consumado, deixando, desta forma, o fato para ser investigado pela DHPP de Uberaba.

A madrasta da vítima contou também para a PM que a arma utilizada pela mesma estava na casa.

Durante as buscas no interior da casa, conforme o registro policial, os militares encontraram um revólver calibre 32, que estava com seis cartuchos, sendo dois deflagrados.



Além disso, os militares localizaram 10 cartuchos intactos de calibre 32, 11 cartuchos vazios também de calibre 32, uma munição calibre 38, seis cartuchos de calibre 38 vazios, uma balança de precisão, um pote de vidro e um de plástico com maconha, um pé de maconha e um caderno com anotações, supostamente do tráfico de drogas.

Ainda de acordo com o registro da PM, quando os militares chegaram ao local da ocorrência, o chão da casa já havia sido lavado para a retirada do sangue que foi derramado pela vítima.

Segundo nota da assessoria de imprensa da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), equipe de perícia da PC de Uberaba esteve no local , onde foram feitos os primeiros levantamentos.

“Na Delegacia de Plantão de Polícia Civil, em Uberaba, foi ratificada a prisão em flagrante dos conduzidos (pai e mãe), de 34 e 26 anos, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Sobre a morte, foi instaurado Inquérito Policial para apurar os fatos. As investigações de tráfico e da morte da jovem, de 16 anos, estão em andamento pela Polícia Civil, em Uberaba”, diz nota.

Com o apoio de bombeiros militares, a vítima foi resgatada por unidade do Samu e levada para o pronto socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), onde, após duas paradas cardíacas, acabou morrendo.