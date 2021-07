Carreta-tanque carregada com combustível bateu em outra carreta. Colisão provocou incêndio, que feriu motoristas e atingiu a vegetação ás margens da BR-116 (foto: PRF/Divulgação)

Batida de carretas provoca incêndio e fere motoristas na BR 116, entre Leopoldina e Além Paraíba, na Zona da Mata









O Corpo de Bombeiros também foi acionado para ocorrência e já controlou as chamas, que chegaram a se espalhar pela vegetação às margens da rodovia. Nesta manhã (13/7), os militares atuam no rescaldo do incêndio.





desvio é pela BR-267, no sentido Juiz de Fora. De lá, o condutor pode acessar a BR-040. Outra alternativa é, chegando a Laranjal, tomar o caminho em direção a Santo Antônio de Pádua e partir rumo a Além Paraíba.



07h00 Em Leopoldina na BR116 trânsito funcionando no sistema Siga e Pare. Pista parcialmente interditada . %u2014 PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) July 14, 2021

Umaentre duasferiu duas pessoas e provocou umna noite dessa terça-feira (13/7) no quilômetro 782 da BR-116, entre Leopoldina e Além Paraíba, na Zona da Mata Mineira.