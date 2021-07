Homem rouba carro e é preso após acidente na fuga na Grande BH

Criminoso fugiu pela BR-040 e se envolveu em acidente na altura do Bairro São Sebastião, em Contagem (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







Um homem de 25 anos foi preso suspeito de um assalto na noite desse domingo (11/7). O crime ocorreu em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde o carro de uma mulher foi tomado. Na fuga, o assaltante capotou o veículo e acabou detido.









Muito assustada, ela desembarcou e entrou em casa, enquanto o assaltante fugia com o carro. A PM foi acionada e, de posse das características do veículo, fez um alerta às viaturas e algumas se posicionaram ao longo da BR-040, possível via de fuga.





Após alguns minutos, o carro foi visto no retorno do Bairro San Marino, sentido Ribeirão das Neves. Os outros militares foram alertados e o helicóptero da corporação foi chamado para apoiar na perseguição.





Foram feitas várias tentativas de cerco e bloqueio e o assaltante desobedeceu todas as ordens de parada. Até que, na entrada do Bairro São Sebastião, ele bateu em um poste e o carro capotou.





O homem, que estava sozinho no veículo, foi abordado e detido. De acordo com a PM, a dona do carro “reconheceu categoricamente” o suspeito. Com ele foi apreendida uma réplica de arma de fogo, um celular e uma pulseira dourada.





Após receber atendimento médico em um hospital de Ribeirão das Neves, o homem foi levado para a Delegacia de Plantão de Contagem.