Estelionatários são presos em tentativa de golpe na porta do Detran, em BH

Estelionatários escolhiam suas vítimas na fila de espera para entrar no pátio de vistoria do Detran (foto: PCMG)

A que ponto chega a cara de pau dos estelionatários? Na unidade do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) na Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte, onde se faz a transferência de propriedade de veículos, a ousadia dos golpistas impressiona. Nesta terça-feira (13/7), um casal de estelionatários foi preso em flagrante no local, após tentar aplicar um golpe em uma mulher que foi tentar transferir o veículo.



O fato ocorreu pela manhã. A vítima contou que chegou e entrou na filha para entrar com o carro na vistoria. Estava distante um quarteirão do portão de acesso. Nesse instante, foi abordada pelo homem e pela mulher, que se apresentaram como peritos do Detran.

Segundo ela, os dois chegaram falando que a película do vidro de seu carro popularmente conhecida como insulfilm, estava em desacordo com a legislação, e que o veículo seria reprovado na vistoria. “Mas disseram que poderiam dar um jeito, que bastava que eu pagasse uma propina a eles”.

Ela estranhou a proposta e decidiu não aceitar. “Decidi não pagar e arriscar na vistoria”. Ela entrou para o pátio da vistoria e seu carro foi aprovado, sem qualquer restrição. Na hora, ela decidiu contar ao vistoriador o que havia acontecido. Imediatamente, o funcionário do Detran a aconselhou a fazer uma denúncia.

Imediatamente, assim que contou o acontecido ao delegado Mateus Cobbucci, que determinou a prisão do casal. A vítima acompanhou os policiais novamente ao Detran e os identificou. O casal foi preso imediatamente, sendo levado para a Delegacia de Plantão do Barreiro.

O delegado Cobbucci ressalta a importância de serem feitas denúncias. “Este casal deve ter agido várias vezes, e passou incólume. Não fosse a a coragem e denúncia feita pela vítima, os dois estariam livres, continuando a agir.”

“As denúncias da população, combinadas com as ações de fiscalização da Polícia Civil, trazem segurança e transparência aos serviços do Detran-MG”, continuou o delegado.