Teófilo Otoni contrata médicos cubanos e recria o programa 'Mais Médicos'

A contratação dos médicos cubanos foi anunciada pela Prefeitura dedurante reunião realizada na manhã desta segunda-feira (12/7).O prefeito apresentou cinco dos sete médicos que vão atuar na Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Teófilo Otoni, chamando pelos primeiros nomes – Medina, Ana Maria, Judite, Glória e Maria Helena – e informou que todos atuaram no extinto programa "", no governo da presidente Dilma Rousseff.

O trabalho dos novos médicos vai começar de forma imediata. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Teófilo Otoni, a atuação dos médicos será nos moldes do programa Saúde da Família, praticando a medicina preventiva como forma de evitar as proliferação de doenças e, além de auxiliar na recuperação e reabilitação de pacientes.

O prefeito Daniel Sucupira (PT) disse que, embora o governo federal tenha desprezado o programa "Mais Médicos", a cidade do Vale do Mucuri saberá valorizar os profissionais da saúde de Cuba e reconhecer a importância de cada um deles.

"Se, infelizmente, o governo federal não entende o 'Mais Médicos' como estratégia para garantir a saúde da população, nós temos o 'Mais Médicos' em Teófilo Otoni", disse Sucupira.

Ao apresentar os médicos cubanos, o prefeito Sucupira exaltou o governo de Cuba, afirmando que os cubanos têm uma experiência internacional consolidada em relação à medicina preventiva e aos programas de saúde da família.

"Sabemos da experiência de trabalho que vocês têm e a história da saúde em Cuba, que deveria chegar em todos os países, para que as comunidades possam ter a saúde que merecem", afirmou Sucupira.

Ao todo, 63 milhões de brasileiros passaram a ter atendimento médico com a instalação do programa, em 2013, segundo dados do Ministério da Saúde.