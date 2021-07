Sindicato vai processar prefeito que ameaçou rasgar multa de trânsito

O prefeito de Divinópolis confrontou o agente enquanto ele abordavam um motorista (foto: Reprodução de vídeo/Instagram)

O Sindicato dos Trabalhadores Municipais (Sintram) irá ajuizar ação coletiva contra o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (PSC) por assédio moral. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (12/7) após a entidade ter acesso ao vídeo em que ele aparece confrontando um agente de trânsito e ameaçando rasgar a multa.



Sem que deixasse nenhum dos dois se explicar, disparou em tom alterado: “Se você tiver feito alguma multa para ele eu vou rasgar agora”. O condutor tenta explicar a razão da abordagem, mas é interrompido.



O guarda também, por várias vezes, pede calma ao prefeito e que ele os escute. Diante das negativas, tenta convencê-lo a ir para um canto para liberar o trânsito. Entretanto, Azevedo rebate: “Vou ficar no meio da rua”. Enquanto isso, uma fila de carros se formava.

Após insistência do guarda, que sai e vai para o passeio, o prefeito o acompanha. Lá encontra outro agente e volta a questioná-lo sobre a razão de ter havido aumento de multas este ano em relação ao ano anterior.



O guarda então pede para aguardar a chegada do supervisor, que teria mais autonomia para falar sobre o assunto.



Antes que o supervisor chegasse e o vídeo fosse encerrado, ele dispara: “Sou anti-multa, eu tenho nojo de multa. Eu tirei um radar”. O radar mencionado por ele é um instalado na Avenida JK, próximo ao Bairro Afonso Pena. Ele foi desativado no início do mandato.



O prefeito também aproveitou a oportunidade para falar sobre a adesão do município ao Sistema de Notificação Eletrônica.



Repercussão negativa

O vídeo viralizou ao longo do final de semana na internet e foi compartilhado pelo próprio prefeito nas redes sociais dele, porém, com edição.



A repercussão negativa fez com que uma nota fosse emitida logo na manhã desta segunda-feira (12/7) pela assessoria de comunicação da prefeitura.



Nela, o governo tenta se explicar. Afirma que o intuito foi evidenciar para a população que nenhuma pessoa, nem mesmo o prefeito, pode solicitar que os agentes de trânsito retirem uma multa ou deixem de multar.



“Pois os mesmos, na esfera da competência estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível”, afirmou



A quantidade de autuações lavradas e validadas, de janeiro a maio de 2021 teve aumento de 8,87%, quando comparado com 2020. No período, segundo a nota, houve redução no movimento na área central devido às restrições impostas pela pandemia da COVID-19.



Já em relação a 2019, houve um decréscimo de 134,37%. As principais autuações são de evasão de sinal vermelho, estacionar em vaga de idoso, deficiente físico e carga e descarga, e dirigir falando ao telefone celular.



“A sensação de que a quantidade de multas tenha aumentado exorbitantemente em relação ao ano passado deve-se ao fato de que no ano de 2020, em razão da pandemia, foi realizada a suspensão de pagamento de todas as multas aplicadas naquele ano e o vencimento foi prorrogado com a mesma data, porém para 2021. Portanto, nesse momento, muitas multas de 2020 estão sendo enviadas aos infratores”, explicou a nota.

Em um tom diferente do prefeito no vídeo, a nota tenta conscientizar a população.



“A prefeitura relembra que a quantidade de autuações depende muito de a população respeitar as regras de circulação previstas no CTB. E, que 90% de todas as infrações são realizadas por smartphone, onde é anexada, quando possível, a foto do veículo em que está cometendo o ato. Às decisões dos agentes de trânsito cabem recurso a ser interposto, no prazo de 30 dias contados da publicação ou da notificação da decisão”, orientou.



O prefeito também usou a nota para desculpar-se. “O prefeito pede desculpas aos agentes de trânsito e à população, que se sentiram desrespeitados pela forma de expressão, e intensifica que unidos, prefeitura e população, o trânsito será melhor e mais seguro”.



Na contramão da postura de Azevedo, a administração pediu que a população respeite a abordagem dos agentes. “Eles têm o papel de evitar acidentes e engarrafamentos nas vias das cidades, além de orientar os pedestres nas vias urbanas”, finalizou.



Ação coletiva

O Sintram disse que irá ajuizar ação coletiva, com pedido de danos morais, após conversar com os agentes de trânsito, que se sentiram ofendidos. O sindicato repudiou a postura do prefeito e disse que ele “se mostra em total despreparo para o cargo de chefe do Executivo”.



“E utiliza as redes sociais de forma maliciosa, na tentativa de jogar a população contra os servidores municipais”, declarou.



Essa não é a primeira vez que o



“Um prefeito que incita a população contra os servidores municipais, numa clara afronta as leis existentes”, enfatizou. Essa não é a primeira vez que o clima esquenta entre servidores e o prefeito. Durante uma manifestação por reposição salarial, houve discussão com um dos sindicalistas.“Um prefeito que incita a população contra os servidores municipais, numa clara afronta as leis existentes”, enfatizou.



O sindicato orientou os servidores a denunciar possíveis abusos de autoridade.

A reportagem tentou contato com o agente citado, porém, ele não foi encontrado para falar sobre o assunto. Nenhum outro profissional também quis comentar o ocorrido.



*Amanda Quintiliano - Especial para o EM