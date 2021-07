Baixa acelerada no nível da lagoa preocupa moradores de Lapinha da Serra

Suspeita é de que a redução do nível de água seja decorrente do funcionamento da usina de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) (foto: Associação Comercial Lapinha da Serra/Divulgação)

O Ministério Público Federal (MPF) abriu um inquérito civil para a apuração da diminuição do nível de água na lagoa da Lapinha da Serra, em Santana do Riacho, na Serra do Cipó, Região Central de Minas Gerais. A suspeita é de que a diminuição seja decorrente do funcionamento da usina da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Coronel Américo Teixeira.





O prefeito da cidade, Fernando Burgarelli, pediu esclarecimento à empresa, que respondeu que uma manutenção já estava dentro de um cronograma, sem dar mais esclarecimentos. Para Burgarelli, a baixa do nível da água prejudica tanto o turismo quanto o sistema ecológico.









turismo na comunidade. A Associação Comercial Lapinha da Serra criou um abaixo-assinado que conta com mais de 7 mil assinaturas demonstrando apoio ao fim do rebaixamento do nível da Lagoa da Lapinha praticado pela PCH. Além disso, defendem a preservação da fauna ena comunidade.





“Estou aqui há 24 anos, e sempre teve esse movimento das águas. Chega uma época que fica mais vazia mesmo, mas, de uns anos pra cá, quando a lagoa começou a ser gerida pela Américo Teixeira, houve um descaso com o meio ambiente, com o turismo da Lapinha que precisa desse espelho d'água pra viver”, reclama Teuler Reis, secretário da associação.





Ele lembra que em 2019 o local enfrentou quase uma seca total. “Foi uma das cenas mais trágicas que eu vi, os peixes morreram à míngua na represa, toda comunidade fez esforço para salvar os animais. Foi muito triste.”





Naquela época, os hóspedes chegavam e, ao não ver o grande volume d’água, chegavam a pedir o dinheiro de volta e iam embora. Desta vez, Teuler conta que o nível d’água começou a baixar há cerca de 20 dias em velocidade perceptível, e teme que o cenário de 2019 se repita. “Hoje são todas as famílias da comunidade vivendo do turismo. A represa é o cartão postal que fomenta e mantém essas pessoas.”





O MPF informou que o último movimento do inquérito instaurado é que foi solicitado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Semad) analise os fatos e vistoria do local, apontando, se for o caso, a existência de irregularidades em atividades envolvendo a referida lagoa. A Semad solicitou a dilação do prazo para ofertar seu relatório, que deve ser entregue em agosto.



A reportagem não conseguiu contato com a PCH. Até a publicação desta matéria, a Semad estava apurando o caso.





Represa da Lapinha da Serra

O nome original é Represa da Usina Coronel Américo Teixeira, mais conhecida como Represa da Lapinha. A construção se iniciou na década de 1950 pela Companhia Industrial de Belo Horizonte. Hoje, a represa é referência da Lapinha e o atrativo mais visitado pelos turistas.





A beleza do encontro das lagoas com a serra em seu entorno encanta moradores e visitantes (foto: Associação Comercial Lapinha da Serra/Divulgação) Possui duas grandes lagoas que são separadas por duas montanhas e unidas por um canal de água que passa entre elas. A primeira lagoa fica mais próxima da Lapinha e da praça central do vilarejo. Gastam-se apenas cinco minutos de caminhada até sua margem.





A beleza do encontro das lagoas com a serra em seu entorno encanta moradores e visitantes e é possível ter uma vista geral das duas lagoas subindo o Pico da Lapinha. Na represa acontecem várias atividades como natação, canoagem, stand up paddle, e passeio de barco.