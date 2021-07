Minas: veja quantas pessoas foram vacinadas contra a COVID na sua cidade

Número de pessoas que recebeu a primeira dose em Minas saltou de 7.400.583 para 7.980.595. (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)

Pelo menos 37,48% da população de Minas Gerais com mais de 18 anos já recebeu adose dacontra a-19.A informação é da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), que atualizou, nesta segunda-feira (12/7), os números que mostram o avanço da imunização no estado.





Na semana passada, eram 34,76%. Segundo a pasta, em sete dias, o número de pessoas que recebeu a primeira dose saltou de 7.400.583 para 7.980.595.

Até o momento, 2.801.016 pessoas no estado já receberam as duas doses e 75.207 receberam dose única. Isso significa que, no total, 13,51% dos mineiros estão completamente imunizados.



Confira aqui como está a vacinação e outros dados relativos à COVID-19 em sua cidade.



Algumas cidades mineiras que mais vacinaram:

Belo Horizonte: 1.094.764

Uberlândia: 279.597

Juiz de Fora: 258.002

Contagem: 241.255

Montes Claros: 160.779

Betim: 124.283

Uberaba: 121.558

Governador Valadares: 105.137

Ipatinga: 99.560

Divinópolis: 92.959

Sete Lagoas 86.673

Santa Luzia: 78.396

Os números correspondem à primeira dose da vacina.

De acordo com o governo de Minas, todos os mineiros acima de 18 anos devem receber a primeira dose da vacina contra a COVID-19 até setembro deste ano.

Confira o cronograma de vacinação por idade

40 a 54 anos – julho

25 a 39 anos – agosto

18 a 24 anos – setembro

Minas Gerais registrou 22 mortes por COVID-19 em 24h. Os dados são do boletim epidemiológico desta segunda-feira (12/7), divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).



Desta forma o estado agora acumula 48.124 óbitos desde o primeiro mês da pandemia no Brasil.





O número total de casos de infecção confirmados chega a 1.866.541 no estado, sendo que somente em 24h outros 1.097 novos casos foram registrados.