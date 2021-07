Postos UAI estão funcionando com agendamento prévio em Minas Gerais

UAI da Praça Sete, em Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) UAIs) de Minas Gerais estão em funcionamento para a população. O atendimento é feito apenas com agendamento prévio no Todas as 31 Unidades de Atendimento Integrado () de Minas Gerais estão em funcionamento para a população. O atendimento é feito apenas com agendamento prévio no Portal MG ou aplicativo MG App Cidadão.

Nessa segunda-feira (5/7), foram retomadas as atividades da UAI de Araçuaí, suspensas temporariamente desde 28/6. Na terça (6/7), foi reaberta a UAI Poços de Caldas, que teve o funcionamento interrompido no dia 29/6 como medida preventiva de segurança.

A UAI de Uberaba passou a atender em novo endereço no dia 5/7. Agora, a unidade está localizada na Rua Tristão de Castro, 575, bairro São Benedito. O horário de funcionamento permanece o mesmo do antigo endereço, de segunda a sexta das 8h às 17h. Assim como nas outras UAIs, é necessário realizar agendamento prévio no Portal MG ou no MG App.

A lista dos serviços oferecidos em cada unidade é atualizada diariamente e está disponível clicando AQUI

