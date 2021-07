BH: Fhemig abre processo seletivo para médicos de diversas especialidades

A contratação é por um período de 12 meses (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Casa de Saúde Santa Fé

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais () abre na próxima segunda-feira (12/7) inscrições para processopara ode 19 vagas decom pagamentos entre R$ 2.995 e R$ 5.800.As vagas são para:geral,e diagnóstico por imagem, terapia, cirurgia, terapia intensivae atuação emA contratação é por um período de 12 meses para atuar no- que inclui os hospitais, em Belo Horizonte.O prazo se encerra no dia 23 de julho e o edital está disponível neste link A Casa de Saúde Santa Fé, unidade referência em reabilitação no município de Três Corações, também está com edital aberto para inscrições até o dia 16 de julho para o preenchimento de uma vaga para Terapeuta Ocupacional.A carga horária é de 30 horas semanais e os vencimentos básicos são de R$ 2.645, excluídas as vantagens inerentes ao local de atuação e à função a ser exercida.