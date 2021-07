Caminhão-pipa perde freio e cai em ribanceira em Nova Lima; motorista morre

Caminhão cai em ribanceira e bombeiros são acionados (foto: CBMMG/Divulgação)



O motorista de um caminhão-pipa morreu, no início da tarde desta terça-feira (06/07), após cair em uma ribanceira de aproximadamente 20 metros dentro do condomínio Morro do Chapéu, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Testemunhas relataram que o veículo teria perdido o freio.













A Polícia Civil foi acionada para fazer os trabalhos periciais e a retirada do corpo do local do acidente.