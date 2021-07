Dia Nacional do Bombeiro: conheça a música em tributo à profissão

Bombeiros celebram Dia Nacional do Bombeiro em 2 de julho (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)



“Salvar!” O lema do bombeiro que muitas vezes é levado pelas ruas das cidades, quando os soldados combatem o fogo, resgatam em água e caminham pela lama, hoje é celebrado em formato de música.





No Dia Nacional do Bombeiro, comemorado neste dia 2 de julho, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) soleniza os profissionais com uma canção criada por um militar da instituição. Veja o vídeo:









A letra da música que dá movimento ao vídeo foi composta há exatamente um ano por um bombeiro militar, o cabo Tiago Souza, de 31 anos. Em 2 de julho do ano passado, o militar estreava o seu primeiro plantão operacional trabalhando no Dia do Bombeiro. Ele morava em Conceição do Mato Dentro, Região Central de Minas.









“A música veio praticamente pronta na minha mente, foi algo meio sobrenatural”, ele lembra. Para ele, sua profissão tem a ver com sua fé. “A letra foi feita para mostrar nossa dependência de Deus”, sustenta.





A ideia latente em seu coração era que a música fosse divulgada a todos os bombeiros do Brasil. Por isso, depois de compor “Soldado do Fogo”, Tiago conseguiu um time pesado para gravar o som:





Tiago Souza, Cb BM [Composição e Produção Fonográfica]

Álvaro Torres [Teclado]

Arthur Rezende [Bateria]

Egberto Brant [Baixo]

Juninho Arantes [Guitarra base e arranjo]

Miquéias Medeiros [Vocal]

Téo Dornelas [Guitarra solo e base]

Ver galeria . 7 Fotos Na galeria, fotos de incêndios em Araguari, Araxá, Campo do Meio e Uberlândia (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros )





Embora o músico não tenha assumido o vocal na música original, é ele quem faz a dublagem no vídeo lançado pela corporação e interpreta o que sentiu ao escrever a canção. “A letra vem do coração mesmo, do que eu sinto como bombeiro”, reforça.





rock, estilo de música que foi escolhido para a letra, é o preferido de Tiago. Ele lembra que uma de suas referências é a banda gospel Oficina G3. “O rock está embrenhado em mim desde muito pequenininho. Toco bateria desde os 4 anos de idade.”



Bombeiros celebram Dia Nacional do Bombeiro em 2 de julho (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

Sonho de salvar vidas





Quando entrou na corporação, em 2010, ele foi direto integrar a Bombeiro Instrumental Orquestra Show (Bios). Depois de quatro anos servindo com a música, ele foi servir em sua outra vocação: salvamento nas ruas.

“O meu sonho sempre foi trabalhar na rua, salvar vidas. Fiquei na Bios o período que a corporação precisou, foi muito bom, aprendi muito lá dentro. Agora já são sete anos no operacional. Sempre tive uma motivação grande em salvar as pessoas, quando fiz a prova na época e passei, daí veio essa paixão toda, é onde eu amo trabalhar”, afirma o cabo Tiago.





A família, embora incentive o músico na profissão de bombeiro, fica com o coração na mão toda vez que chega o plantão. “A minha esposa sempre fala antes de eu sair de casa pra eu lembrar que ela está me esperando. Minha mãe faz a mesma coisa. Em Brumadinho, por exemplo, passei horas sem dar notícias porque não deu tempo. Mas Deus está no controle de tudo e minha família me apoia muito, é minha base.”



Confira a letra da música:





Um chamado, um pedido de ajuda Desafio novo a cada dia









Bombeiros de Minas





Bolha isola doentes de COVID-19 e protege socorristas de contaminação

Os bombeiros militares de Minas Gerais são destaque no Brasil. Exatamente no período mais agudo da pandemia do novo coronavírus, o Corpo de Bombeiros do estado atuou de forma estratégica na remoção e transporte de pacientes contaminados para outros pontos do estado, por meio das aeronaves.

Além disso, os helicópteros e aviões atuaram também no transporte e distribuição da renovação da esperança de tempos melhores: a tão sonhada vacina contra a COVID-19 que tem evitado milhares de mortes.









Ver galeria . 60 Fotos Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais inicia treinamentos para o período de estiagem e reforça efetivo para combate aos incêndios florestais em 2021 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press )

Embora a corporação tenha perdido 16 combatentes contaminados pelo coronavírus e mais de 1.200 tenham ficado doentes , a tropa se manteve de prontidão durante este período. Somente em 2021, até o mês de maio, já são mais de 163 mil ocorrências atendidas em todo o estado e mais de 7.500 ações preventivas, além de um índice em considerável elevação na pronta resposta.









“Infelizmente, o tempo em que vivemos nos priva das solenidades, do calor humano e dos abraços que nos motivam a prosseguir na jornada, mas não deixaremos de comemorar, ainda que de forma virtual, o dia que marca a criação do Corpo de Bombeiros Provisório da corte no Rio de Janeiro e o início de uma corporação que hoje está presente em todo o país levando mais segurança e oferecendo socorro a quem dele necessita”, informou a corporação.