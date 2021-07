Bombeiros procuram homem que desapareceu no Rio Doce

Os militares do Corpo de Bombeiros estão percorrendo o Rio Doce, de barco, nas buscas pelo homem desaparecido (foto: Divulgação Corpo de Bombeiros) desaparecimento, com possível afogamento, mobiliza as autoridades desde sábado (3/7). Um homem de 55 anos foi visto pela última vez na quarta-feira (30/6), quando nadava pelo Rio Doce, na região do Parque Estadual Rio Doce, em Marliéria, no Vale do Aço. Ele estava com um amigo, de 35 anos, que foi encontrado bastante machucado no leito do rio. Um caso de, com possível, mobiliza as autoridades desde sábado (3/7). Um homem de 55 anos foi visto pela última vez na quarta-feira (30/6), quando nadava pelo, na região do Parque Estadual Rio Doce, em, no Vale do Aço. Ele estava com um amigo, de 35 anos, que foi encontrado bastante machucado no leito do rio.





O pai, que mora em uma fazenda perto de onde os amigos montaram o acampamento, saiu à procura do filho e, por volta de dois quilômetros distantes da moradia, ouviu gritos dele. O homem de 35 anos foi encontrado bastante debilitado, agarrado em galhos de árvore, e precisou ser levado ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, onde foi internado.

Por causa do estado de saúde, o homem não conseguiu explicar o que ocorreu com o amigo. No último sábado (3/7), amigos e familiares que, até então, faziam as buscas sozinhos decidiram acionar as autoridades. Os bombeiros iniciaram os trabalhos e, no mesmo dia, encontraram um homem nadando no rio. A pessoa, no entanto, fugiu assim que viu os militares.

Os socorristas recolheram os pertences que foram abandonados pela pessoa e, caso não sejam reconhecidos pela família do homem de 55 anos, vão retomar as buscas nesta terça-feira (6/7).

Irregular

A área onde ocorreu o desaparecimento dos homens e onde eles estavam acampados é proibida para a caçar, pescar e fazer acampamentos, por se localizar dentro de área de proteção ambiental do Parque Estadual Rio Doce.

Embora exista a proibição, é comum as pessoas entrarem na área, correndo riscos e desobedecendo a legislação ambiental. Há suspeitas de que os homens tenham ingerido bebidas alcóolicas, fato que determinou a desorientação deles na área.